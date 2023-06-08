Колокольцев уволил замначальника самарского ГУ МВД на фоне отравлений суррогатным сидром

8 июня в пресс-службе Минздрава сообщили, что после употребления суррогатного алкоголя пострадали 96 человек, из них 30 скончались. Причиной отравлений мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В регионах было изъято 66 500 л этого алкоголя. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.