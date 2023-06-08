Колокольцев уволил замначальника самарского ГУ МВД на фоне отравлений суррогатным сидром
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение уволить замначальника ГУ МВД по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, а также начальника регионального ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России» Александра Ремнева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Решение о кадровых перестановках принято на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем. Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений областного ГУ МВД.
Как отметила Волк, сотрудники МВД проверили каналы поступления суррогатного сидра под маркой «Мистер сидр» и большое количество складов и магазинов. Отработав цепочки поставок сырья предпринимателю, которого подозревают в производстве сидра, полицейские выявили факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада регионального Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД. Партию сырья изъяли в ходе проверочных мероприятий, затем она с 2012 г. хранилась на складе.
«За совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию», – рассказала Волк, уточнив, то материалы переданы в следственные органы.
8 июня в пресс-службе Минздрава сообщили, что после употребления суррогатного алкоголя пострадали 96 человек, из них 30 скончались. Причиной отравлений мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В регионах было изъято 66 500 л этого алкоголя. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.