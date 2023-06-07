Минздрав: от отравления суррогатным алкоголем пострадали 96 человек
После употребления суррогатного алкоголя пострадали 96 человек, из них 30 скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В Минздраве добавили, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 – в тяжелом, еще 32 находятся в состоянии средней степени тяжести и двое – в легкой.
Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. По последним данным, там 20 человек погибли, еще 42 пострадали. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.