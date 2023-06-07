Минздрав: от отравления суррогатным алкоголем пострадали 96 человек

Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. По последним данным, там 20 человек погибли, еще 42 пострадали. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.