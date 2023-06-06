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В Ульяновске арестовали на два месяца бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром

Ведомости

Ленинский райсуд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена Анара Гусейнова, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром жителей Приволжья, на два месяца. Об этом заявили в суде, пишет «РИА Новости».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – рассказали в пресс-службе суда.

Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионах

Число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек

Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Количество пострадавших от употребления напитка составило свыше 50 человек. В Минздраве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.

Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр» – позже Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании предпринимателя из Самарской области, предположительно причастного к производству сидра. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.

Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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