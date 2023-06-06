В Ульяновске арестовали на два месяца бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром

Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Количество пострадавших от употребления напитка составило свыше 50 человек. В Минздраве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.