В Ульяновске арестовали на два месяца бизнесмена по делу о массовом отравлении сидром
Ленинский райсуд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена Анара Гусейнова, подозреваемого по делу о массовом отравлении сидром жителей Приволжья, на два месяца. Об этом заявили в суде, пишет «РИА Новости».
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – рассказали в пресс-службе суда.
Сообщения о массовых отравлениях сидром изначально начали появляться в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 20 человек. Количество пострадавших от употребления напитка составило свыше 50 человек. В Минздраве отмечали, что состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр» – позже Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании предпринимателя из Самарской области, предположительно причастного к производству сидра. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя этой марки.
Позже появилась информация о случаях отравления сидром в Самарской области, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).