Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 20 человек

Также стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Удмуртии, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. Кроме того, продукцию «Мистер сидр» обнаружили в Челябинской области, Пермском крае и Севастополе. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось. В регионах Поволжья полиция изъяла за два дня более 23 240 л суррогатного пивного напитка, сообщили ранее сегодня в МВД России.