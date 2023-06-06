Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 20 человек
В Ульяновской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава области.
«Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось», – говорится в сообщении. В региональном минздраве добавили, что всего в области выявлен 51 случай отравления алкогольными напитками.
Там уточнили, что 31 пострадавший находится в больнице, включая одного пациента, который получает лечение в областной детской клинической больнице. Состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого, отметили в минздраве. Кроме того, у нескольких пациентов врачи отмечают положительную динамику.
По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.
Также стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Удмуртии, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. Кроме того, продукцию «Мистер сидр» обнаружили в Челябинской области, Пермском крае и Севастополе. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось. В регионах Поволжья полиция изъяла за два дня более 23 240 л суррогатного пивного напитка, сообщили ранее сегодня в МВД России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).