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Общество

Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 20 человек

Ведомости

В Ульяновской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава области. 

«Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось», – говорится в сообщении. В региональном минздраве добавили, что всего в области выявлен 51 случай отравления алкогольными напитками.

Там уточнили, что 31 пострадавший находится в больнице, включая одного пациента, который получает лечение в областной детской клинической больнице. Состояние людей варьируется от средней степени тяжести до тяжелого, отметили в минздраве. Кроме того, у нескольких пациентов врачи отмечают положительную динамику.

Ранее сегодня минздрав Ульяновской области сообщал о 18 погибших в результате отравления суррогатным алкоголем. По словам губернатора региона Алексея Русских, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

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По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.

Также стало известно о случаях отравления сидром в Самарской области, Удмуртии, Чувашии, Пензе и Нижегородской области. Кроме того, продукцию «Мистер сидр» обнаружили в Челябинской области, Пермском крае и Севастополе. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось. В регионах Поволжья полиция изъяла за два дня более 23 240 л суррогатного пивного напитка, сообщили ранее сегодня в МВД России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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