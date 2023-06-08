АТОР: турпоток в Анапу растет динамичнее, чем в Сочи
В 2023 г. туристический поток в Анапу растет быстрее, чем в Сочи, рост по сравнению с прошлым годом составляет около 25%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах туристического форума «Путешествуй!», передает ТАСС.
«Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того, что поток туристов – на личных автомобилях. <…> Анапа в прошлом году столкнулась с падением на 8-9% к 2021 г. Но в этом году Анапа растет опережающими темпами – где-то на 25%. Соответственно, она закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15%. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории», – рассказал он журналистам.
Ранее сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам форума «Путешествуй!» сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в этом году. По его словам, это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.
1 июня Ромашкин рассказал, что туроператоры продали уже около половины летних путевок по России от ожидаемого объема. По его словам, рост продаж туров в самые популярные регионы, в числе которых Краснодарский край, по итогам первых пяти месяцев достиг 27% по сравнению с прошлым годом.
Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве с 8 по 11 июня.