АТОР: турпоток в Анапу растет динамичнее, чем в Сочи

«Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того, что поток туристов – на личных автомобилях. <…> Анапа в прошлом году столкнулась с падением на 8-9% к 2021 г. Но в этом году Анапа растет опережающими темпами – где-то на 25%. Соответственно, она закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15%. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории», – рассказал он журналистам.