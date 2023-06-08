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АТОР: турпоток в Анапу растет динамичнее, чем в Сочи

Ведомости

В 2023 г. туристический поток в Анапу растет быстрее, чем в Сочи, рост по сравнению с прошлым годом составляет около 25%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах туристического форума «Путешествуй!», передает ТАСС.

«Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того, что поток туристов – на личных автомобилях. <…> Анапа в прошлом году столкнулась с падением на 8-9% к 2021 г. Но в этом году Анапа растет опережающими темпами – где-то на 25%. Соответственно, она закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15%. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории», – рассказал он журналистам.

Ранее сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в приветствии к участникам форума «Путешествуй!» сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в этом году. По его словам, это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь.

1 июня Ромашкин рассказал, что туроператоры продали уже около половины летних путевок по России от ожидаемого объема. По его словам, рост продаж туров в самые популярные регионы, в числе которых Краснодарский край, по итогам первых пяти месяцев достиг 27% по сравнению с прошлым годом.

Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве с 8 по 11 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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