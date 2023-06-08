Чернышенко назвал объем выделенных средств на поддержку туризма
Порядка 50 млрд руб. выделят из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в этом году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время открытия российского туристического форума «Путешествуй!».
«В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд руб.», – заявил политик (цитата по «РИА Новости»).
Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь, отметил Чернышенко.
Этой весной президент России Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической инфраструктуры. Вместе с тем глава государства поручил выделить средства туристическим компаниям Крыма и Севастополя из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы сохранить работоспособность этих организаций.
В начале июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что туроператоры продали на сегодняшний момент около половины летних путевок по России от ожидаемого объема. По его словам, рост продаж туров в самые популярные регионы, в числе которых Краснодарский край, по итогам первых пяти месяцев достиг 27% по сравнению с прошлым годом.
Форум «Путешествуй!» проходит в Москве с 8 по 11 июня.