В России изъяли более 70 000 литров напитка «Мистер сидр»

Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По последним данным Минздрава РФ, всего пострадали 97 человек, 31 из них скончался.