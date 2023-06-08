В России изъяли более 70 000 литров напитка «Мистер сидр»
Специалисты Роспотребнадзора изъяли 71 400 л пивного напитка «Мистер сидр», из-за которого, предположительно, погибли люди, сообщила пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71 400 л потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области», – говорится в сообщении.
В частности, напиток был изъят в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Крыму, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Коми, Башкирии и Республике Марий Эл.
В ведомстве также призвали россиян немедленно сообщать о случаях продажи этого напитка в территориальные органы Роспотребнадзора.
Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По последним данным Минздрава РФ, всего пострадали 97 человек, 31 из них скончался.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.