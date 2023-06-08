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В России изъяли более 70 000 литров напитка «Мистер сидр»

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзора изъяли 71 400 л пивного напитка «Мистер сидр», из-за которого, предположительно, погибли люди, сообщила пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71 400 л потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области», – говорится в сообщении.

В частности, напиток был изъят в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Крыму, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Коми, Башкирии и Республике Марий Эл.

В ведомстве также призвали россиян немедленно сообщать о случаях продажи этого напитка в территориальные органы Роспотребнадзора.

Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По последним данным Минздрава РФ, всего пострадали 97 человек, 31 из них скончался.

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Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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