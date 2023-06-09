Роскомнадзор заблокировал 206 000 ресурсов с фейками о спецоперации

В конце апреля в Роскомнадзоре объяснили блокировку ресурсов тем, что что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили в пресс-службе ведомства. К тому моменту было известно о 160 000 заблокированных ресурсах.