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Роскомнадзор заблокировал 206 000 ресурсов с фейками о спецоперации

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал около 206 000 информационных ресурсов, которые распространяли фейковые сообщения о спецоперации и российской армии, а также призывы к несанкционированным митингам. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы».

«С 24 февраля [2022 г.] — это примерно 206 000 страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По его словам, ни одно из заблокированных СМИ не обращалось в Роскомнадзор с просьбой вновь начать работу в России. Сейчас сайты этих информационных ресурсов заблокированы, а их материалы удалены из социальных сетей.

В конце апреля в Роскомнадзоре объяснили блокировку ресурсов тем, что что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили в пресс-службе ведомства. К тому моменту было известно о 160 000 заблокированных ресурсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных