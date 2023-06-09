Роскомнадзор заблокировал 206 000 ресурсов с фейками о спецоперации
Роскомнадзор заблокировал около 206 000 информационных ресурсов, которые распространяли фейковые сообщения о спецоперации и российской армии, а также призывы к несанкционированным митингам. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы».
«С 24 февраля [2022 г.] — это примерно 206 000 страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, ни одно из заблокированных СМИ не обращалось в Роскомнадзор с просьбой вновь начать работу в России. Сейчас сайты этих информационных ресурсов заблокированы, а их материалы удалены из социальных сетей.
В конце апреля в Роскомнадзоре объяснили блокировку ресурсов тем, что что фейки имеют «накопительный эффект», когда вокруг человека создается «параллельная информационная реальность». Все это не позволяет аудитории критически мыслить и воспринимать иные точки зрения, добавили в пресс-службе ведомства. К тому моменту было известно о 160 000 заблокированных ресурсах.