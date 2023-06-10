Число погибших от отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

«Один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», – написал он у себя в Telegram-канале.