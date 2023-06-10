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Число погибших от отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

Ведомости

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», – написал он у себя в Telegram-канале.

В крайне тяжелом состоянии также остается один пострадавший, ему продолжают оказывать интенсивное лечение в реанимации, уточнил Мелик-Гусейнов.

Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Помимо этого случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По последним данным, в результате произошедшего погиб 31 человек, свыше 100 были госпитализированы.

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Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

По делу об отравлении были арестованы несколько человек, в их числе производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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