Число погибших от отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех
Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
«Один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», – написал он у себя в Telegram-канале.
В крайне тяжелом состоянии также остается один пострадавший, ему продолжают оказывать интенсивное лечение в реанимации, уточнил Мелик-Гусейнов.
Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Помимо этого случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По последним данным, в результате произошедшего погиб 31 человек, свыше 100 были госпитализированы.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы несколько человек, в их числе производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.