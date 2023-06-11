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В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Ведомости

В Алексеевском округе Белгородской области 15 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что сход произошел рядом с железнодорожной станцией, состав направлялся до одного из предприятий, по предварительным данным, пострадавших нет. «Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется», – написал Гладков.

Ранее по теме: Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму. Что известно

18 мая в Крыму сошел с рельсов состав с зерном, из-за чего на железнодорожном участке от Симферополя до Севастополя было приостановлено движение поездов. В пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщали, что сход поезда был вызван «вмешательством посторонних лиц». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал журналистам, что с рельсов сошло порядка восьми вагонов.

2 мая в пресс-службе РЖД сообщили, что на перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. 4 мая движение на участке было восстановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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