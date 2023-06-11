В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Он уточнил, что сход произошел рядом с железнодорожной станцией, состав направлялся до одного из предприятий, по предварительным данным, пострадавших нет. «Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется», – написал Гладков.