В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Алексеевском округе Белгородской области 15 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что сход произошел рядом с железнодорожной станцией, состав направлялся до одного из предприятий, по предварительным данным, пострадавших нет. «Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется», – написал Гладков.
18 мая в Крыму сошел с рельсов состав с зерном, из-за чего на железнодорожном участке от Симферополя до Севастополя было приостановлено движение поездов. В пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщали, что сход поезда был вызван «вмешательством посторонних лиц». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал журналистам, что с рельсов сошло порядка восьми вагонов.
2 мая в пресс-службе РЖД сообщили, что на перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. 4 мая движение на участке было восстановлено.