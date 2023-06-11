Пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону потушили
Открытое горение на предприятии «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сообщение о возгорании по адресу ул. Менжинского, 2, где расположен комбайновый завод «Ростельмаш», поступило 11 июня в 11:52. По данным МЧС, на территории предприятия загорелись покрышки.
К 12:24 пожар был локализован на площади 80 кв. м, а в 12:41 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 36 человек и 11 единиц техники, сообщили в ведомстве.