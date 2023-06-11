На Курилах ощутили произошедшее на побережье Хоккайдо землетрясение
На Курильских островах ощущалось землетрясение, зарегистрированное 11 июня у южного побережья острова Хоккайдо в Японии, сообщили «РИА Новостям» в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
По данным филиала, жители курильского острова Шикотан ощутили подземные толчки силой 3 балла.
Землетрясение у побережья Хоккайдо магнитудой 6,3 произошло в 20:54 (12.54 мск), очаг подземных толчков располагался на глубине 127 км.
После серии землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля в России стали чаще фиксировать подземные толчки в районах Камчатского полуострова и острова Сахалин. Землетрясения магнитудой более 5 в районе Курил фиксировали 7 и 13 февраля. В марте президент России Владимир Путин поручил создать меры по постоянному наблюдению за территориями страны, наиболее подверженными землетрясениям.