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На Курилах ощутили произошедшее на побережье Хоккайдо землетрясение

Ведомости

На Курильских островах ощущалось землетрясение, зарегистрированное 11 июня у южного побережья острова Хоккайдо в Японии, сообщили «РИА Новостям» в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным филиала, жители курильского острова Шикотан ощутили подземные толчки силой 3 балла. 

Землетрясение у побережья Хоккайдо магнитудой 6,3 произошло в 20:54 (12.54 мск), очаг подземных толчков располагался на глубине 127 км.

После серии землетрясений на юго-востоке Турции и севере Сирии 6 февраля в России стали чаще фиксировать подземные толчки в районах Камчатского полуострова и острова Сахалин. Землетрясения магнитудой более 5 в районе Курил фиксировали 7 и 13 февраля. В марте президент России Владимир Путин поручил создать меры по постоянному наблюдению за территориями страны, наиболее подверженными землетрясениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных