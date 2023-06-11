Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов на востоке Крыма

В мае в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, после чего было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. Тогда причиной схода грузового поезда с рельсов назвали «вмешательство посторонних лиц».