Газета
Общество

В Госдуме допустили банкротство ISU после недопуска россиян к соревнованиям

Ведомости

Международный союз конькобежцев (ISU), который решил продлить ограничения в отношении российских спортсменов, может стать банкротом из-за недопуска россиян к международным соревнованиям, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его мнению, чиновники ISU не услышали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). «Это странное поведение чиновников. Они говорят, что перестали зарабатывать из-за отсутствия россиян. И при этом греют животы на Пхукете, тратя на это миллионы долларов», – сказал Свищев. 

Организация останется без денег и может стать банкротом, если «так дальше пойдет», заявил он. 

Ранее по теме: IGF допустила российских и белорусских гольфистов до своих турниров

11 июня в ISU сообщили, что фигуристы из России и Белоруссии не будут выступать на международных соревнованиях. В спортивном союзе объяснили свое решение «сочувствием и солидарностью» со спортсменами с Украины. 

28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности.

В апреле президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации для общероссийских спортивных федераций в отношении МОКа. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных