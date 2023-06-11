В Госдуме допустили банкротство ISU после недопуска россиян к соревнованиям
Международный союз конькобежцев (ISU), который решил продлить ограничения в отношении российских спортсменов, может стать банкротом из-за недопуска россиян к международным соревнованиям, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его мнению, чиновники ISU не услышали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). «Это странное поведение чиновников. Они говорят, что перестали зарабатывать из-за отсутствия россиян. И при этом греют животы на Пхукете, тратя на это миллионы долларов», – сказал Свищев.
Организация останется без денег и может стать банкротом, если «так дальше пойдет», заявил он.
11 июня в ISU сообщили, что фигуристы из России и Белоруссии не будут выступать на международных соревнованиях. В спортивном союзе объяснили свое решение «сочувствием и солидарностью» со спортсменами с Украины.
28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности.
В апреле президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации для общероссийских спортивных федераций в отношении МОКа. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».