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Общество

В Херсонской области заявили о подтоплении почти 23 000 частных домов

Ведомости

В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС подтоплены 22943 частных дома и 282 многоквартирных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. 

По его данным, уровень воды в регионе продолжает снижаться, за сутки – на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в Алешках.

«Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной – снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков», – написал Алексеенко.

Ранее по теме: МЧС заявило об эвакуации 7000 человек после прорыва Каховской ГЭС

В регионе начали принимать заявления от жителей на единовременные выплаты по 10 000 руб., во всех трех районах работают комиссии по оценке ущерба жилью.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.

Ранее сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что после разрушения плотины Каховской ГЭС количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000. По данным ведомства, в 16 пунктах временного размещения находятся 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находятся у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5 500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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