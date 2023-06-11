В Херсонской области заявили о подтоплении почти 23 000 частных домов
В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС подтоплены 22943 частных дома и 282 многоквартирных, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его данным, уровень воды в регионе продолжает снижаться, за сутки – на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в Алешках.
«Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной – снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков», – написал Алексеенко.
В регионе начали принимать заявления от жителей на единовременные выплаты по 10 000 руб., во всех трех районах работают комиссии по оценке ущерба жилью.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.
Ранее сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что после разрушения плотины Каховской ГЭС количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000. По данным ведомства, в 16 пунктах временного размещения находятся 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находятся у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5 500 человек.