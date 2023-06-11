В Херсонской области заявили о подтоплении почти 23 000 частных домов

Ранее сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что после разрушения плотины Каховской ГЭС количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000. По данным ведомства, в 16 пунктах временного размещения находятся 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находятся у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5 500 человек.