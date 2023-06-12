Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений
Российская группировка «Юг» сорвала попытку атаки украинских войск на Соледаро-Артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, по словам Астафьева, военные нанесли удары по пункту хранения боеприпасов. В районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап.
Министерство обороны России регулярно отчитывается об отражении атак со стороны украинской армии. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По данным Минобороны, украинская армия планировала прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но ему это не удалось.