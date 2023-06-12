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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений

Ведомости

Российская группировка «Юг» сорвала попытку атаки украинских войск на Соледаро-Артемовском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по словам Астафьева, военные нанесли удары по пункту хранения боеприпасов. В районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап.

Министерство обороны России регулярно отчитывается об отражении атак со стороны украинской армии. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По данным Минобороны, украинская армия планировала прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но ему это не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных