Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений

Министерство обороны России регулярно отчитывается об отражении атак со стороны украинской армии. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По данным Минобороны, украинская армия планировала прорвать оборону «на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», но ему это не удалось.