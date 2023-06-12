Четыре человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Пожар произошел в деревне Яковлево, дом 27. Пожарные получили сообщение в в 1.33 мск. На момент прибытия спасателей на место огонь распространился на всю площадь дома и составлял 35 квадратных метров.
Огонь удалось локализовать в 2.12 мск. Открытое горение было устранено в 3.11. Причина пожара пока неизвестна.