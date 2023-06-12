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Четыре человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Ведомости

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в деревне Яковлево, дом 27. Пожарные получили сообщение в в 1.33 мск. На момент прибытия спасателей на место огонь распространился на всю площадь дома и составлял 35 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать в 2.12 мск. Открытое горение было устранено в 3.11. Причина пожара пока неизвестна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных