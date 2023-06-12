Федерация спортивного скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году

«Мы верим в ценности Олимпизма и инклюзивности, но прислушиваемся к давлению многих правительств. Мы также знаем, что, к сожалению, по всему миру бушует более или менее сотни вооруженных конфликтов. Поэтому мы попытались найти баланс между различными позициями и создать систему, которую можно будет справедливо применять в будущем также для конфликтов в разных областях», – сказал Сколарис.