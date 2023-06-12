Федерация спортивного скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустит до участия в соревнованиях граждан России и Белоруссии с 2024 г., спортсмены смогут выступать с нейтральном статусе, сообщается на сайте федерации.
Начало процесса восстановления спортсменов одобрил исполнительный совет IFSC, говорится в сообщении. Президент федерации Марко Сколарис заявил, что решение вернуть российских и белорусских граждан на соревнования было непростым, его не принимали «легкомысленно». По его словам, федерация «твердо осуждает» проведение военной спецоперации на Украине, но стремится найти баланс между различными позициями.
«Мы верим в ценности Олимпизма и инклюзивности, но прислушиваемся к давлению многих правительств. Мы также знаем, что, к сожалению, по всему миру бушует более или менее сотни вооруженных конфликтов. Поэтому мы попытались найти баланс между различными позициями и создать систему, которую можно будет справедливо применять в будущем также для конфликтов в разных областях», – сказал Сколарис.
Несмотря на допуск россиян и белорусов до международных соревнований, принятое в марте 2022 г. решение о приостановке деятельности Федерации скалолазания России и Белорусской федерации горнолыжного спорта остается в силе, говорится в сообщении.
28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности.
В апреле президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации для общероссийских спортивных федераций в отношении МОКа. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».