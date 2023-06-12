Газета
Общество

Федерация спортивного скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году

Ведомости

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустит до участия в соревнованиях граждан России и Белоруссии с 2024 г., спортсмены смогут выступать с нейтральном статусе, сообщается на сайте федерации.

Начало процесса восстановления спортсменов одобрил исполнительный совет IFSC, говорится в сообщении. Президент федерации Марко Сколарис заявил, что решение вернуть российских и белорусских граждан на соревнования было непростым, его не принимали «легкомысленно». По его словам, федерация «твердо осуждает» проведение военной спецоперации на Украине, но стремится найти баланс между различными позициями.

«Мы верим в ценности Олимпизма и инклюзивности, но прислушиваемся к давлению многих правительств. Мы также знаем, что, к сожалению, по всему миру бушует более или менее сотни вооруженных конфликтов. Поэтому мы попытались найти баланс между различными позициями и создать систему, которую можно будет справедливо применять в будущем также для конфликтов в разных областях», – сказал Сколарис. 

Ранее по теме: Международный союз конькобежцев продлил отстранение фигуристов из РФ и Белоруссии

Несмотря на допуск россиян и белорусов до международных соревнований, принятое в марте 2022 г. решение о приостановке деятельности Федерации скалолазания России и Белорусской федерации горнолыжного спорта остается в силе, говорится в сообщении.

28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности.

В апреле президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации для общероссийских спортивных федераций в отношении МОКа. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных