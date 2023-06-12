Число пострадавших от суррогатного алкоголя в Ульяновской области выросло до 67

Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего погибли около 40 человек, в том числе несовершеннолетние, свыше 100 были госпитализированы.