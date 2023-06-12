Число пострадавших от суррогатного алкоголя в Ульяновской области выросло до 67
В Ульяновской области суррогатным алкоголем отравились 67 человек, количество погибших выросло до 21, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В настоящее время от отравления слабоалкогольными напитками в регионе пострадало 67 человек. В 21 случае отравление привело к летальному исходу. При этом несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет», – говорится в сообщении.
Количество пострадавших жителей региона, которые употребляли произведенный в Самарской области напиток «Мистер сидр», выросло за несколько дней. Так, 7 июня региональный минздрав сообщал о 62 отравившихся, было 20 летальных случаев.
Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего погибли около 40 человек, в том числе несовершеннолетние, свыше 100 были госпитализированы.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы несколько человек, в их числе производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.