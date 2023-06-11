В Курганской области заявили о первой погибшей от суррогатного алкоголя
В больнице Курганской области скончалась девушка, которая пила контрафактный алкогольный напиток из Самарской области, в ее организм попала большая доза метанола, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.
Девушку госпитализировали из Шумихи в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста еще в начале недели, рассказали агентству. Она умерла в воскресенье, 11 июня.
«Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом России, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти», – сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что точную причину смерти установят после вскрытия, однако уже сейчас понятно, что в организм пострадавшей попала большая доза метанола.
Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего погибли более 30 человек, свыше 100 были госпитализированы.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы несколько человек, в их числе производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.