Фестиваль «I Love Cider 2023» перенесли после массового отравления сидром в России
Фестиваль сидра «I Love Cider 2023» перенесли после массового отравления напитком в некоторых регионах России. Об этом объявила организатор мероприятия Алина Локтева, сообщение опубликовано на сайте фестиваля.
«С тяжелым сердцем сообщаю, что мы вынуждены перенести фестиваль "I Love Cider 2023". За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре», – говорится в сообщении.
По словам Локтевой, причиной переноса стала «настоятельная рекомендация со стороны властей» из-за новостей и жалобы. Предварительной датой проведения мероприятия она назвала 15 июля.
5 июня появились сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром в Ульяновской области. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По данным Минздрава, в результате произошедшего погиб 31 человек.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы несколько человек, – в их числе производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.
По словам опрошенных участников рынка «Коммерсантъ FM», на фоне массовых отравлений продажи сидра в России резко упали. Совладелец бара Ciderella Дмитрий Щедрин считает, что спад продаж (по его оценке, от 20 до 30%) – «эффект шока». «Думаю, как только эту историю забудут, спрос восстановится», – отметил он. При этом сооснователь московских баров «Сюр» и «Аренда» Никита Фомкин не увидел падения продаж в своих заведениях. Он заявил, что «все прекрасно пьют сидр, в Москве никого это не коснулось».