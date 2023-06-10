Фестиваль «I Love Cider 2023» перенесли после массового отравления сидром в России

По словам опрошенных участников рынка «Коммерсантъ FM», на фоне массовых отравлений продажи сидра в России резко упали. Совладелец бара Ciderella Дмитрий Щедрин считает, что спад продаж (по его оценке, от 20 до 30%) – «эффект шока». «Думаю, как только эту историю забудут, спрос восстановится», – отметил он. При этом сооснователь московских баров «Сюр» и «Аренда» Никита Фомкин не увидел падения продаж в своих заведениях. Он заявил, что «все прекрасно пьют сидр, в Москве никого это не коснулось».