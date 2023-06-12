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Хуснуллин анонсировал расширение КПП между Крымом и Херсонской областью

Ведомости

В правительстве работают над расширением контрольно-пропускного пункта (КПП) «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«В ходе поездки в Херсонскую область оценил и работу пропускного пункта «Чонгар». Сейчас ведем работы над его расширением», – написал вице-премьер.

Окончание работ запланировано на 1 сентября, но в правительстве ставят задачу завершить их с опережением графика, добавил Хуснуллин.

В конце апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о проблеме пробок на КПП в связи с частичным перекрытием Крымского моста для определенного вида транспорта. Он рассказал, что обратился к директору ФСБ с просьбой упростить процедуру прохождения пограничного поста «Чонгар», чтобы люди не стояли в очередях.

Год назад в результате разблокировки транспортных путей в ходе специальной военной операции России на Украине транспортная блокада Крыма прекратилась и он приобрел «статус» транзитной территории. Об этом тогда заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он рассказал, что у Крыма появились две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, «гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных