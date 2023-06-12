Хуснуллин анонсировал расширение КПП между Крымом и Херсонской областью
В правительстве работают над расширением контрольно-пропускного пункта (КПП) «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью, заявил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«В ходе поездки в Херсонскую область оценил и работу пропускного пункта «Чонгар». Сейчас ведем работы над его расширением», – написал вице-премьер.
Окончание работ запланировано на 1 сентября, но в правительстве ставят задачу завершить их с опережением графика, добавил Хуснуллин.
В конце апреля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о проблеме пробок на КПП в связи с частичным перекрытием Крымского моста для определенного вида транспорта. Он рассказал, что обратился к директору ФСБ с просьбой упростить процедуру прохождения пограничного поста «Чонгар», чтобы люди не стояли в очередях.
Год назад в результате разблокировки транспортных путей в ходе специальной военной операции России на Украине транспортная блокада Крыма прекратилась и он приобрел «статус» транзитной территории. Об этом тогда заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он рассказал, что у Крыма появились две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, «гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса».