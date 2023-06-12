Хуснуллин анонсировал расширение КПП между Крымом и Херсонской областью

Год назад в результате разблокировки транспортных путей в ходе специальной военной операции России на Украине транспортная блокада Крыма прекратилась и он приобрел «статус» транзитной территории. Об этом тогда заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он рассказал, что у Крыма появились две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, «гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса».