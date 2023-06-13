В России 21 ноября официально стало Днем военной присяги
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в стране День военной присяги 21 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.
Авторы инициативы (законопроект был внесен еще в 2019 г.) объясняли ее тем, что в этот день в 1721 г. Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Депутаты сочли, что объявление в России памятной даты по этому случаю будет «способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и вооруженным силам страны».
Закон был принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 7 июня.
Вчера, 12 июня, Путин в обращении по случаю Дня России заявил, что патриотизм и ответственность за судьбу страны завещаны россиянам предками, которые достигли грандиозных трудовых и ратных побед. «Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – сказал он.