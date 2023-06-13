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В России 21 ноября официально стало Днем военной присяги

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает в стране День военной присяги 21 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.

Авторы инициативы (законопроект был внесен еще в 2019 г.) объясняли ее тем, что в этот день в 1721 г. Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Депутаты сочли, что объявление в России памятной даты по этому случаю будет «способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и вооруженным силам страны».

Закон был принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 7 июня.

Вчера, 12 июня, Путин в обращении по случаю Дня России заявил, что патриотизм и ответственность за судьбу страны завещаны россиянам предками, которые достигли грандиозных трудовых и ратных побед. «Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных