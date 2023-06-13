В России 21 ноября официально стало Днем военной присяги

Авторы инициативы (законопроект был внесен еще в 2019 г.) объясняли ее тем, что в этот день в 1721 г. Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Депутаты сочли, что объявление в России памятной даты по этому случаю будет «способствовать воспитанию россиян, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и вооруженным силам страны».