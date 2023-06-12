Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем РоссииПрезидент назвал священным наследие предков и заверил в верности их традициям
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днем России. В поздравительной речи президент заявил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Он также назвал священным наследие предков, заверил в верности их традициям.
«Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине», – сказал Путин.