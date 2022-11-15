Путин назвал преемственность поколений основой национальной идентичности России

До этого на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что отличие традиционных ценностей от неолиберальных заключается в их неповторимости, поскольку они «вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта». Поэтому традиционные ценности невозможно навязать, в то время как западные элиты считают, что если они могут внедрить «странноватые правила вроде десятка гендеров и гей-парадов, то так тому и быть», однако они не могут требовать того же от других стран.