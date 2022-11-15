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Путин назвал преемственность поколений основой национальной идентичности России

Ведомости

Основой национальной идентичности России являются преемственность поколений, верность традициям, а также высокие духовно-нравственные ориентиры, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», – рассказал он.

Как отметил президент, они продолжают отражаться, поддерживаться, развиваться в культуре, творчестве и во всех сферах повседневной жизни. Глава государства также напомнил, что историческая память входит в число традиционных ценностей.

9 ноября Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечается, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». 

К ним в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

До этого на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что отличие традиционных ценностей от неолиберальных заключается в их неповторимости, поскольку они «вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта». Поэтому традиционные ценности невозможно навязать, в то время как западные элиты считают, что если они могут внедрить «странноватые правила вроде десятка гендеров и гей-парадов, то так тому и быть», однако они не могут требовать того же от других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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