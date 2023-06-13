Рогов будет представлять Запорожскую область в Общественной палате РФ
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов будет представлять регион в Общественной палате России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области.
Такое решение было принято по итогам первого заседания Общественной палаты Запорожской области. В рамках этого мероприятия также был назначен и председатель Общественной палаты региона – ректор Азовского государственного педагогического университета Екатерина Степанюк. Ее заместителями были выбраны руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев и председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Корабельников.
В общей сложности в состав Общественной палаты вошли 40 человек – представители НКО и лидеры общественного мнения. В пресс-службе также сообщили, что в рамках Общественной палаты были сформированы несколько комиссий, которые будут заниматься развитием патриотизма и концентрироваться «на охране здоровья граждан, народосбережении и социальной работе, а также на развитии законодательства и поддержке социально ориентированных НКО».
Общественная палата РФ была сформирована в 2005 г. Это консультативно-совещательный орган, который обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России. Новый состав палаты был утвержден в апреле 2023 г., он продолжит действовать в течение трех лет.
Всего в палату входят 40 человек по президентской квоте, еще 43 – от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов. Таким образом, после включения в состав России новых регионов в ней числятся 172 члена.