Рогов будет представлять Запорожскую область в Общественной палате РФ

В общей сложности в состав Общественной палаты вошли 40 человек – представители НКО и лидеры общественного мнения. В пресс-службе также сообщили, что в рамках Общественной палаты были сформированы несколько комиссий, которые будут заниматься развитием патриотизма и концентрироваться «на охране здоровья граждан, народосбережении и социальной работе, а также на развитии законодательства и поддержке социально ориентированных НКО».