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Рогов будет представлять Запорожскую область в Общественной палате РФ

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Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов будет представлять регион в Общественной палате России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области.

Такое решение было принято по итогам первого заседания Общественной палаты Запорожской области. В рамках этого мероприятия также был назначен и председатель Общественной палаты региона – ректор Азовского государственного педагогического университета Екатерина Степанюк. Ее заместителями были выбраны руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев и председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Корабельников.

В общей сложности в состав Общественной палаты вошли 40 человек – представители НКО и лидеры общественного мнения. В пресс-службе также сообщили, что в рамках Общественной палаты были сформированы несколько комиссий, которые будут заниматься развитием патриотизма и концентрироваться «на охране здоровья граждан, народосбережении и социальной работе, а также на развитии законодательства и поддержке социально ориентированных НКО».

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Общественная палата РФ была сформирована в 2005 г. Это консультативно-совещательный орган, который обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России. Новый состав палаты был утвержден в апреле 2023 г., он продолжит действовать в течение трех лет.

Всего в палату входят 40 человек по президентской квоте, еще 43 – от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов. Таким образом, после включения в состав России новых регионов в ней числятся 172 члена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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