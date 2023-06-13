Артистка Светлана Немоляева получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Немоляева родилась в 1937 г. в Москве. Она окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Служила в Московском драматическом театре, в Театре им. Владимира Маяковского. В 1980 г. получила звание народной артистки РСФСР, была лауреатом премии «Золотая маска». Снималась в таких фильмах, как «Евгений Онегин», «Служебный роман», «Гараж» и др.