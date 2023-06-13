Артистка Светлана Немоляева получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Немоляеву Светлану Владимировну», – сказано в документе (цитата по ТАСС).
Немоляева родилась в 1937 г. в Москве. Она окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Служила в Московском драматическом театре, в Театре им. Владимира Маяковского. В 1980 г. получила звание народной артистки РСФСР, была лауреатом премии «Золотая маска». Снималась в таких фильмах, как «Евгений Онегин», «Служебный роман», «Гараж» и др.