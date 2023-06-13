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Артистка Светлана Немоляева получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Немоляеву Светлану Владимировну», – сказано в документе (цитата по ТАСС).

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Немоляева родилась в 1937 г. в Москве. Она окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Служила в Московском драматическом театре, в Театре им. Владимира Маяковского. В 1980 г. получила звание народной артистки РСФСР, была лауреатом премии «Золотая маска». Снималась в таких фильмах, как «Евгений Онегин», «Служебный роман», «Гараж» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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