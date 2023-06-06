Путин наградил Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени юмориста Владимира Винокура. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что Винокур награжден орденом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».
Винокур родился в 1948 г. в Курске. Окончил Курский монтажный техникум. Служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве. Впоследствии окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Он является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.
Винокур особенно известен в жанре пародии. Он также является актером, певцом, телеведущим, продюсером. Имеет различные награды, почетные звания, ордена и медали разных уровней, в том числе и иностранные. В 2018 г. Винокур был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах.
После начала спецоперации России Винокур попал под санкции Украины. Латвия ему запретила въезд в страну.