Путин наградил Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством»

Винокур особенно известен в жанре пародии. Он также является актером, певцом, телеведущим, продюсером. Имеет различные награды, почетные звания, ордена и медали разных уровней, в том числе и иностранные. В 2018 г. Винокур был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах.