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Путин наградил Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени юмориста Владимира Винокура. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что Винокур награжден орденом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Винокур родился в 1948 г. в Курске. Окончил Курский монтажный техникум. Служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве. Впоследствии окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Он является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Винокур особенно известен в жанре пародии. Он также является актером, певцом, телеведущим, продюсером. Имеет различные награды, почетные звания, ордена и медали разных уровней, в том числе и иностранные. В 2018 г. Винокур был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах.

После начала спецоперации России Винокур попал под санкции Украины. Латвия ему запретила въезд в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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