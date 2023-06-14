Суд вынес приговор экс-главе Сибирского отделения РАН по делу о мошенничестве
Советский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 млн руб. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 000 руб. Наказание в виде лишения свободы считать условным. Установить испытательный срок три года», – сказала судья.
Академик признавать вину отказался. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
Гособвинение просило для Асеева пять лет лишения свободы условно со штрафом 500 000 руб. Защита же настаивала на оправдательном приговоре и признании права на реабилитацию. После оглашения приговора Асеев заявил, что намерен обжаловать его, поскольку считает решение суда незаконным, необоснованным и несправедливым.
По версии следствия, в 2009–2015 гг. академик арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, который находился в управлении РАН и в федеральной собственности. В СК говорили, что Асеев убедил членов президиума СО РАН реконструировать дом и предоставить ему его для использования в служебных целях.
По данным областной прокуратуры, после ремонта академик заключил договоры аренды коттеджа, а затем предоставил подложные документы в Советский районный суд Новосибирска, приватизировав имущество в пользу своей дочери на сумму более 45 млн руб.
При этом ученые Сибирского отделения РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Документ подписали 12 академиков РАН, включая ректора Новосибирского госуниверситета Михаила Федорука.