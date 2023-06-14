Суд вынес приговор экс-главе Сибирского отделения РАН по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2009–2015 гг. академик арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, который находился в управлении РАН и в федеральной собственности. В СК говорили, что Асеев убедил членов президиума СО РАН реконструировать дом и предоставить ему его для использования в служебных целях.