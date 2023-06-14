В Ростовской области на электростанции произошел пожар
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области загорелась кровля на шестом энергоблоке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на ГРЭС поступило в службу в 13:41. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м, уточняет ТАСС. К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 46 человек. Причины возгорания официально не называются.
«Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, все блоки остановлены. Из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась», – сообщили в пресс-службе станции (цитата по «Интерфаксу»).
Telegram-канал Baza пишет, что к врачам скорой обратились трое пострадавших с ожогами рук и лица.
Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками ликвидировано, а пожар локализован.
«В причинах пожара будут разбираться специалисты. Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», – уточнил глава региона. По его данным, три сотрудника станции были госпитализированы. Из-за происшествия будут введены ограничения в поставке электроэнергии.
Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области была введена в эксплуатацию в 1965 г. Основным топливом является уголь. Собственником станции является ПАО «ОГК-2». Новочеркасская ГРЭС обеспечивает электроэнергией юго-западную часть области.