В Ростовской области на электростанции произошел пожар

«В причинах пожара будут разбираться специалисты. Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», – уточнил глава региона. По его данным, три сотрудника станции были госпитализированы. Из-за происшествия будут введены ограничения в поставке электроэнергии.