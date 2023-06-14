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Общество

В Ростовской области на электростанции произошел пожар

Ведомости

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области загорелась кровля на шестом энергоблоке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на ГРЭС поступило в службу в 13:41. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м, уточняет ТАСС. К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 46 человек. Причины возгорания официально не называются.

«Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, все блоки остановлены. Из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась», – сообщили в пресс-службе станции (цитата по «Интерфаксу»).

Telegram-канал Baza пишет, что к врачам скорой обратились трое пострадавших с ожогами рук и лица.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками ликвидировано, а пожар локализован.

«В причинах пожара будут разбираться специалисты. Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», – уточнил глава региона. По его данным, три сотрудника станции были госпитализированы. Из-за происшествия будут введены ограничения в поставке электроэнергии.

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области была введена в эксплуатацию в 1965 г. Основным топливом является уголь. Собственником станции является ПАО «ОГК-2». Новочеркасская ГРЭС обеспечивает электроэнергией юго-западную часть области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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