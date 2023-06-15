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В ДНР создали группу для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя

Ведомости

В Донецкой народной республике создана межведомственная группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя, сообщил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Организована при правительстве Донецкой народной республики межведомственная группа как раз по подготовке всей необходимой, в том числе проектно-сметной документации, по восстановлению данного аэропорта. Первого июня она уже заседала, имела возможность провести первое заседание прям в мариупольском аэропорту, поэтому эта работа ведется», – рассказал Пушилин.

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По его словам, уже есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта. Врио главы ДНР подчеркнул, что главенствующую роль здесь играет организация безопасности. «Поэтому рассчитываем, что да, в 24-25 году мы сможем уже полноценно задействовать данный аэропорт», – заключил Пушилин.

5 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев заявил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». Тогда он уточнял, что идет подготовка проектно-сметной документации.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных