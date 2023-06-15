В ДНР создали группу для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя
«Организована при правительстве Донецкой народной республики межведомственная группа как раз по подготовке всей необходимой, в том числе проектно-сметной документации, по восстановлению данного аэропорта. Первого июня она уже заседала, имела возможность провести первое заседание прям в мариупольском аэропорту, поэтому эта работа ведется», – рассказал Пушилин.
По его словам, уже есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта. Врио главы ДНР подчеркнул, что главенствующую роль здесь играет организация безопасности. «Поэтому рассчитываем, что да, в 24-25 году мы сможем уже полноценно задействовать данный аэропорт», – заключил Пушилин.
5 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев заявил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». Тогда он уточнял, что идет подготовка проектно-сметной документации.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».