В ДНР создали группу для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя

По его словам, уже есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта. Врио главы ДНР подчеркнул, что главенствующую роль здесь играет организация безопасности. «Поэтому рассчитываем, что да, в 24-25 году мы сможем уже полноценно задействовать данный аэропорт», – заключил Пушилин.