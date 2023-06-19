Алексей Учитель призвал вновь выдвигать российское кино на «Оскар»

«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», – сказал он.