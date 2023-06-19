Алексей Учитель призвал вновь выдвигать российское кино на «Оскар»
«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», – сказал он.
26 сентября 2022 г. Национальная академии кинематографических искусств и наук России сообщила о решении не выдвигать в 2022 г. отечественный фильм на «Оскар». Причина такого шага не уточнялась. После этого из Российского оскаровского комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и сам Учитель.
96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 г. В 2021 г. от России был выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но он не вошел в шорт-лист премии.