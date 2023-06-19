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Алексей Учитель призвал вновь выдвигать российское кино на «Оскар»

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Народный артист России, режиссер и бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал выдвинуть российский фильм на премию «Оскар» в 2023 г. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС в кулуарах ПМЭФ

«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», – сказал он.

26 сентября 2022 г. Национальная академии кинематографических искусств и наук России сообщила о решении не выдвигать в 2022 г. отечественный фильм на «Оскар». Причина такого шага не уточнялась. После этого из Российского оскаровского комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и сам Учитель.

Ранее по теме: Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 г. В 2021 г. от России был выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», но он не вошел в шорт-лист премии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных