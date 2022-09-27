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Глава Российского оскаровского комитета ушел в отставку в знак протеста

Ведомости

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай решил покинуть свой пост из-за отказа президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ выдвигать фильм на «Оскар» в этом году. Об этом режиссер сообщил ТАСС. 

Чухрай уточнил, что направил письмо остальным членам комитета. В нем он пишет, что академия не сочла нужным посоветоваться с российской оскаровской комиссией и приняла решение в одностороннем порядке. По словам режиссера, академия даже не сообщила комитету об этом.

«В знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — написал Чухрай. 

Вместе с ним оскаровскую комиссию покинул режиссер Николай Досталь. Он подчеркнул, что «полностью поддерживает» Чухрая.

Накануне на сайте киноакадемии появилось сообщение, что в 2022 г. Россия не будет отправлять фильм на «Оскар». Причина такого решения не уточнялась. Обычно фильм на конкурс выдвигает Российский оскаровский комитет в номинации «Лучший иностранный фильм». Состав этой комиссии формирует киноакадемия. С 2021 г. председателем комитета является Павел Чухрай.

По данным ТАСС, мнения режиссеров о необходимости участия российского фильма в конкурсе разделились. Так, член комиссии Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский настаивали, что лента должна быть выдвинута, несмотря на политическую обстановку. В то же время Никита Михалков говорил о бессмысленности этой затеи. 

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 г. В прошлом году от России был выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных