Глава Российского оскаровского комитета ушел в отставку в знак протеста

По данным ТАСС, мнения режиссеров о необходимости участия российского фильма в конкурсе разделились. Так, член комиссии Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский настаивали, что лента должна быть выдвинута, несмотря на политическую обстановку. В то же время Никита Михалков говорил о бессмысленности этой затеи.