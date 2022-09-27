Глава Российского оскаровского комитета ушел в отставку в знак протеста
Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай решил покинуть свой пост из-за отказа президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ выдвигать фильм на «Оскар» в этом году. Об этом режиссер сообщил ТАСС.
Чухрай уточнил, что направил письмо остальным членам комитета. В нем он пишет, что академия не сочла нужным посоветоваться с российской оскаровской комиссией и приняла решение в одностороннем порядке. По словам режиссера, академия даже не сообщила комитету об этом.
«В знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — написал Чухрай.
Вместе с ним оскаровскую комиссию покинул режиссер Николай Досталь. Он подчеркнул, что «полностью поддерживает» Чухрая.
Накануне на сайте киноакадемии появилось сообщение, что в 2022 г. Россия не будет отправлять фильм на «Оскар». Причина такого решения не уточнялась. Обычно фильм на конкурс выдвигает Российский оскаровский комитет в номинации «Лучший иностранный фильм». Состав этой комиссии формирует киноакадемия. С 2021 г. председателем комитета является Павел Чухрай.
По данным ТАСС, мнения режиссеров о необходимости участия российского фильма в конкурсе разделились. Так, член комиссии Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский настаивали, что лента должна быть выдвинута, несмотря на политическую обстановку. В то же время Никита Михалков говорил о бессмысленности этой затеи.
95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 г. В прошлом году от России был выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
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