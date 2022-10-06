Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

Учитель призывал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии. Он отмечал, что в этом году Россия должна была выдвинуть свой фильм на соискание премии «Оскар», чтобы показать, что «российское кино существует». Однако его просьба осталась без ответа. По словам режиссера, с членами комитета «поступили неэтично».