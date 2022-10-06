Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
Народный артист России и режиссер Алексей Учитель сообщил о выходе из Российского оскаровского комитета, передает ТАСС. Он уточнил, что коллеги по организации уже в курсе.
«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — сказал он.
Ранее, 26 сентября, Национальная академии кинематографических искусств и наук России сообщила о решении не выдвигать в 2022 г. отечественный фильм на «Оскар». Причина такого шага не уточнялась. После этого из Российского оскаровского комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.
Учитель призывал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии. Он отмечал, что в этом году Россия должна была выдвинуть свой фильм на соискание премии «Оскар», чтобы показать, что «российское кино существует». Однако его просьба осталась без ответа. По словам режиссера, с членами комитета «поступили неэтично».
95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 г. В прошлом году от России был выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
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