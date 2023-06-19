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Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию «Агора»

Ведомости

Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности международной правозащитной группы «Агора» нежелательной на территории России, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария», – приводит сообщение «РИА Новости».

В ГП считают, что организация, оказывая юридическую помощь «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» и сторонникам признанных экстремистскими организаций, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

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Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения в соответствующий реестр.

23 марта Минюст включил руководителя «Агоры» правозащитника Павла Чикова в реестр иноагентов. «Агора» представляла интересы участников Pussy Riot, Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и многих других.

19 мая Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По версии ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных