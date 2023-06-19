Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию «Агора»
Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности международной правозащитной группы «Агора» нежелательной на территории России, сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария», – приводит сообщение «РИА Новости».
В ГП считают, что организация, оказывая юридическую помощь «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» и сторонникам признанных экстремистскими организаций, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения в соответствующий реестр.
23 марта Минюст включил руководителя «Агоры» правозащитника Павла Чикова в реестр иноагентов. «Агора» представляла интересы участников Pussy Riot, Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и многих других.
19 мая Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По версии ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.