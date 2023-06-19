Генпрокуратура признала нежелательной правозащитную организацию «Агора»

19 мая Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По версии ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.