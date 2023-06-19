Чернышенко сообщил о готовности вузов к старту приемной кампании в России
Все российские ведомства и вузы, в том числе в новых регионах, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании, посвященном этому вопросу.
«Все ведомства и вузы страны, включая новые регионы, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Важно, чтобы уже с завтрашнего дня мы в режиме реального времени видели статистику по поданным заявлениям в разрезе регионов и всех направлений подготовки», – приводит его слова пресс-служба вице-премьера.
В связи с этим Чернышенко попросил Минобрнауки и Минцифры организовать круглосуточный мониторинг.
Всего в этом году выделено свыше 626 000 бюджетных мест, причем 36 000 из них – для вузов из новых регионов. Чернышенко напомнил о действующих с этого года нововведениях приемной кампании. Так, были введены льготы для участников военной спецоперации на Украине и их семей, а также запущен механизм актуализации контрольных цифр приема на основе потребностей экономики страны.
«Это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям», – сказал он.
В частности, за счет механизма на направление «Информатика и вычислительная техника» было выделено дополнительно 4300 мест, на «Управление в технических системах» – 1751 место, на «Машиностроение» – 1424 места, а на «Электро- и теплоэнергетику» – 1200.
Готовность вузов к приемной кампании подтвердили на совещании также глава Минобрнауки Валерий Фальков и замглавы Минкульта Надежда Преподобная. Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь заявил о готовности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
Весной Фальков сообщал, что к этому суперсервису подключено 1015 вузов, в том числе и частные. По итогам кампании 2022 г. через сервис было подано 3,6 млн заявлений – 50% от общего количества. На 2023/2024 гг. Минобрнауки выделило 39 приоритетных групп специальностей, по которым были увеличены контрольные цифры приема, из которых 23 входят в область «Инженерное дело, технологии и технические науки». По этим группам почти на 1000 увеличилось число бюджетных мест, в 2023 г. оно составит 246 204 – сокращение произошло по бакалавриату, а увеличение – по специалитету и магистратуре.
Еще одним нововведением стала возможность вузам самостоятельно перераспределить бюджетные места внутри учебной организации с одного направления на другое, по словам Фалькова, такие запросы поступили от 275 университетов.