Чернышенко сообщил о готовности вузов к старту приемной кампании в России

Весной Фальков сообщал, что к этому суперсервису подключено 1015 вузов, в том числе и частные. По итогам кампании 2022 г. через сервис было подано 3,6 млн заявлений – 50% от общего количества. На 2023/2024 гг. Минобрнауки выделило 39 приоритетных групп специальностей, по которым были увеличены контрольные цифры приема, из которых 23 входят в область «Инженерное дело, технологии и технические науки». По этим группам почти на 1000 увеличилось число бюджетных мест, в 2023 г. оно составит 246 204 – сокращение произошло по бакалавриату, а увеличение – по специалитету и магистратуре.