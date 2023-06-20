В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада
В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды. Такая инициатива содержится в обращении первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
«Представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — сказано в документе.
Лантратова отметила, что получатели маткапитала сегодня не используют примерно 20,7% выплат целевым образом, что приводит к дополнительным затратам на их индексацию. По ее словам, по итогам прошлого года на индексацию маткапитала в размере 0,55 трлн руб. было потрачено около 96,2 млрд руб. Использование же маткапитала в качестве банковского вклада позволит сэкономить несколько миллиардов рублей в бюджете, добавила Лантратова.
В случае если держатели вклада откажутся его пролонгировать, может быть предусмотрен механизм, который вернет неиспользованные средства обратно в Социальный фонд России для их использования по назначению.
Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже, при этом на момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Помимо образования маткапитал можно направить также на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату и на интеграцию в общество детей-инвалидов.
С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго – 775 600 руб.