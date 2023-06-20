Пилота сгоревшего в «Шереметьево» Superjet приговорили к шести годам колонии
Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения командира Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г., сообщили в пресс-службе суда.
Командира самолета Дениса Евдокимова признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Суд также взыскал с него 2,5 млн руб. в пользу двух потерпевших и запретил занимать должность пилота в течение трех лет.
Суд установил, что действия Евдокимова по управлению самолетом после того, как он совершил «грубую посадку» воздушного судна, нарушали установленные правила. Это привело к возгоранию самолета, из-за чего погибли 40 пассажиров и член экипажа, а 10 человек получили различные травмы. Самолет следовал сообщением Москва – Мурманск 5 мая 2019 г. На борту находилось 78 человек.
В Следственном комитете уточнили, что в ходе расследования были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. В результате были сделаны выводы, что они никак не могли повилять на трагедию. Версию обвиняемого о неисправности самолета опровергают данные бортовых регистраторов, которые подтвердили, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, подчеркнули в СК.
В деле более 80 потерпевших. Только трое из них считают, что стороне обвинения удалось доказать вину пилота, они попросили приговорить Евдокимова к суровому наказанию. А 16 потерпевших убеждены, что пилот непричастен к причинам случившейся трагедии. Адвокат пилота Наталья Митусова рассказала, что в прениях настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия состава преступления. А в случае обвинительного приговора просила суд не лишать его свободы. Гособвинитель Наталья Костюк в ходе прений заявила, что вина Евдокимова полностью доказана. Она запросила для него наказание в виде шести лет колонии-поселения.