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Пилота сгоревшего в «Шереметьево» Superjet приговорили к шести годам колонии

Ведомости

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения командира Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г., сообщили в пресс-службе суда.

Командира самолета Дениса Евдокимова признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Суд также взыскал с него 2,5 млн руб. в пользу двух потерпевших и запретил занимать должность пилота в течение трех лет.

Суд установил, что действия Евдокимова по управлению самолетом после того, как он совершил «грубую посадку» воздушного судна, нарушали установленные правила. Это привело к возгоранию самолета, из-за чего погибли 40 пассажиров и член экипажа, а 10 человек получили различные травмы. Самолет следовал сообщением Москва – Мурманск 5 мая 2019 г. На борту находилось 78 человек.

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В Следственном комитете уточнили, что в ходе расследования были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. В результате были сделаны выводы, что они никак не могли повилять на трагедию. Версию обвиняемого о неисправности самолета опровергают данные бортовых регистраторов, которые подтвердили, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, подчеркнули в СК.

В деле более 80 потерпевших. Только трое из них считают, что стороне обвинения удалось доказать вину пилота, они попросили приговорить Евдокимова к суровому наказанию. А 16 потерпевших убеждены, что пилот непричастен к причинам случившейся трагедии. Адвокат пилота Наталья Митусова рассказала, что в прениях настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия состава преступления. А в случае обвинительного приговора просила суд не лишать его свободы. Гособвинитель Наталья Костюк в ходе прений заявила, что вина Евдокимова полностью доказана. Она запросила для него наказание в виде шести лет колонии-поселения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных