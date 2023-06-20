Пилота сгоревшего в «Шереметьево» Superjet приговорили к шести годам колонии

В деле более 80 потерпевших. Только трое из них считают, что стороне обвинения удалось доказать вину пилота, они попросили приговорить Евдокимова к суровому наказанию. А 16 потерпевших убеждены, что пилот непричастен к причинам случившейся трагедии. Адвокат пилота Наталья Митусова рассказала, что в прениях настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия состава преступления. А в случае обвинительного приговора просила суд не лишать его свободы. Гособвинитель Наталья Костюк в ходе прений заявила, что вина Евдокимова полностью доказана. Она запросила для него наказание в виде шести лет колонии-поселения.