Гособвинение запросило шесть лет колонии-поселения для командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100

Гособвинение запросило шесть лет колонии-поселения для командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100Только трое потерпевших считают, что вина пилота доказана
Химкинский городской суд 24 мая выслушал судебные прения сторон по делу о сгоревшем в московском аэропорту «Шереметьево» самолете Superjet 100 (SSJ100). Гособвинитель Наталья Костюк заявила, что вина пилота Дениса Евдокимова полностью доказана, и попросила назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения. Кроме того, прокурор потребовала запретить Евдокимову после отбытия наказания управлять воздушным транспортом сроком на три года.
Кроме Костюк свое отношение к действиям подсудимого выразили потерпевшие. Их в деле более 80 человек. Только трое из них считают, что стороне обвинения удалось доказать вину подсудимого, и просят приговорить Евдокимова к суровому наказанию. А 16 потерпевших убеждены, что пилот не причастен к причинам случившейся трагедии. Адвокат пилота Наталья Митусова рассказала «Ведомостям», что в прениях настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия состава преступления. А в случае обвинительного приговора просила суд не лишать его свободы.
По словам Митусовой, для Евдокимова уже большим наказанием является то, что он был участником трагедии, в которой погибло столько людей. 5 мая 2019 г. выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево» и загорелся: в результате аварийной посадки погиб 41 человек, всего на борту тогда находилось 78 человек вместе с экипажем.
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения). По данным ведомства, в ходе расследования были проверены действия диспетчерской службы, которые, по мнению ведомства, никак не могли повлиять на катастрофу. СК инкриминировал Евдокимову «противоправные действия», которые привели к разрушающей перегрузке при посадке, не предусмотренной ни SSJ, ни другими лайнерами, например Boeing или Airbus. Превышение скорости и вертикальная перегрузка, по версии следствия, привели к тому, что самолет трижды подскочил при посадке. Опоры шасси подломились от ударов о полосу, далее произошел разлив и воспламенение топлива.
Представитель прокуратуры в последний день судебного следствия обратила внимание суда и участников процесса на то, что авария произошла по причине того, что командир судна не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой. Митусова рассказала, что эксперты, проверяющие состояние Евдокимова, пришли к выводу, что он был эмоционально устойчив к аварийным и экстремальным ситуациям.
«Обвинением не доказано нарушение Евдокимовым каких-либо правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а формула обвинения основана на противоречивых и недостоверных данных и не содержит объективного описания как события, так и способа совершения преступления, что является безусловным нарушением ст. 73 УПК», – заявила адвокат. Она отметила, что ее подзащитный, совершая полет, оказался в нестандартной ситуации, при которой после воздействия молнии все системы самолета вышли из строя, а сама машина перешла в режим прямого ручного управления, на некоторое время связь с землей была потеряна, а впоследствии была неустойчива на протяжении всего полета.
Сам Евдокимов ранее в суде говорил, что SSJ100 не соответствовал нормам летной годности. В частности, он отмечал, что если бы шасси соответствовали нормам, то при аварийной посадке они бы безопасно подломились. Он также заявил, что разряд молнии, попавший в самолет, вывел из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями на Superjet нет.
«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».
Судебный процесс по существу затянулся практически на четыре года. Состав суда менялся дважды из-за повышения и болезни судей, которые рассматривали дело. В третий раз к делу приступила в Химкинском суде Ольга Чиханова, которая удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора на месяц – до 20 июня 2023 г.