Гособвинение запросило шесть лет колонии-поселения для командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100

«Обвинением не доказано нарушение Евдокимовым каких-либо правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а формула обвинения основана на противоречивых и недостоверных данных и не содержит объективного описания как события, так и способа совершения преступления, что является безусловным нарушением ст. 73 УПК», – заявила адвокат. Она отметила, что ее подзащитный, совершая полет, оказался в нестандартной ситуации, при которой после воздействия молнии все системы самолета вышли из строя, а сама машина перешла в режим прямого ручного управления, на некоторое время связь с землей была потеряна, а впоследствии была неустойчива на протяжении всего полета.