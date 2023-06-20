Минцифры сообщило о начале приема документов в вузы на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» стартовал прием документов в вузы, сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале. Абитуриенты могут подать заявление в пять любых российских вузов до пяти специальностей в каждом, уточнили в ведомстве. Там составили пошаговую инструкцию поступления в вуз онлайн.
Подача документов происходит без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Заявления можно подавать на любые формы обучения (очная, заочная и др.), на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.
В 2023 г. к сервису уже подключены 1022 вуза. Тем, кто поступает на бесплатное обучение, нужно подать заявление до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. «Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ», – сообщили в пресс-службе министерства.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что все российские ведомства и вузы, в том числе в новых регионах, готовы к старту приемной кампании 20 июня. Всего в этом году выделено свыше 626 000 бюджетных мест, причем 36 000 из них – для вузов из новых регионов. Чернышенко напомнил о действующих с этого года нововведениях приемной кампании. Так, были введены льготы для участников военной спецоперации на Украине и их семей, а также запущен механизм актуализации контрольных цифр приема на основе потребностей экономики страны.