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Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 12

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Число пострадавших при взрыве и пожаре на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области выросло до 12 человек, четверо погибли. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли», – сообщил собеседник агентства.

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О взрыве с последующим возгоранием на предприятии в Тамбовской области ранее сообщили в ГУ МЧС по региону и губернатор Максим Егоров. Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он уточнял, что площадь пожара составила 1 кв. м, в 14:17 по местному времени (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме. Число погибших и пострадавших Егоров не называл.

Telegram-канал Baza писал, что в результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.

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Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных