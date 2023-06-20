Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при взрыве и пожаре на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области выросло до 12 человек, четверо погибли. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли», – сообщил собеседник агентства.
О взрыве с последующим возгоранием на предприятии в Тамбовской области ранее сообщили в ГУ МЧС по региону и губернатор Максим Егоров. Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он уточнял, что площадь пожара составила 1 кв. м, в 14:17 по местному времени (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме. Число погибших и пострадавших Егоров не называл.
Telegram-канал Baza писал, что в результате происшествия погибли четыре человека, пострадали двое.
Тамбовский пороховой завод был основан в 1915 г. и является градообразующим предприятием. Завод занимается производством боеприпасов и спецхимии.