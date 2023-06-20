Число пострадавших при взрыве на заводе в Тамбовской области выросло до 12

О взрыве с последующим возгоранием на предприятии в Тамбовской области ранее сообщили в ГУ МЧС по региону и губернатор Максим Егоров. Пороховой завод находится в Котовске на Проспекте Труда. Егоров отметил, что причиной пожара стал человеческий фактор. Он уточнял, что площадь пожара составила 1 кв. м, в 14:17 по местному времени (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Предприятие, по его словам, продолжает работать в штатном режиме. Число погибших и пострадавших Егоров не называл.