Береговая охрана: воздуха в пропавшем у «Титаника» батискафе осталось на 40 часов
Береговая охрана США исходит из того, что запаса воздуха в пропавшем подводном аппарате Titan, спускавшегося к месту крушению «Титаника», осталось на 40-41 час. Об этом заявил журналистам представитель ведомства Джейсон Фредерик.
«Мы знаем, что сейчас у нас 40-41 час», – сказал он. Судя по фрагменту прямой трансляции, который опубликовал телеканал Sky News, это было сказано в 20:06 по московскому времени.
Представитель береговой охраны также пообещал, что спасатели сделают все возможное для спасения пассажиров аппарата.
Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником, сейчас проводится поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа сейчас неизвестны.
В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что на борту батискафа находился предприниматель. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику».
Помимо этого на борту батискафа также находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление семьи.