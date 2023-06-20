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Береговая охрана: воздуха в пропавшем у «Титаника» батискафе осталось на 40 часов

Ведомости

Береговая охрана США исходит из того, что запаса воздуха в пропавшем подводном аппарате Titan, спускавшегося к месту крушению «Титаника», осталось на 40-41 час. Об этом заявил журналистам представитель ведомства Джейсон Фредерик.

«Мы знаем, что сейчас у нас 40-41 час», – сказал он. Судя по фрагменту прямой трансляции, который опубликовал телеканал Sky News, это было сказано в 20:06 по московскому времени.

Представитель береговой охраны также пообещал, что спасатели сделают все возможное для спасения пассажиров аппарата.

Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником, сейчас проводится поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа сейчас неизвестны.

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В береговой охране США позднее подтвердили, что на борту аппарата находились максимально допустимые пять человек. Предельный запас воздуха для полного экипажа – 96 часов. Принадлежащая британскому бизнесмену Хэмишу Хардингу компания Acyion Aviation в социальных сетях сообщила, что на борту батискафа находился предприниматель. За день до этого он также писал, что «присоединился к OceanGate Expeditions для их миссии в качестве специалиста по миссии на подлодке, спускающейся к «Титанику».

Помимо этого на борту батискафа также находятся предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, который считается богатейшим человеком страны, и его сын Сулейман. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление семьи.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных