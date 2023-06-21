Минтруд подготовил поправки о выплатах по уходу за ребенком для работающих мам

Поправки были разработаны после того, как президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа 16 июня предложил распространить выплату пособий по уходу за детьми-инвалидами на частично занятых людей. Сейчас же такие выплаты предоставляются в том случае, если родители не работают. Также он он отметил, что единое детское пособие, положенное семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека, должно выплачиваться вне зависимости от того, как изменился доход семьи.