Минтруд подготовил поправки о выплатах по уходу за ребенком для работающих мам
Минтруд России подготовил поправки, в соответствии с которыми родители продолжат получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
У женщин также появится возможность выйти на работу во время декретного отпуска. При этом в Минтруде подчеркнули, что неизменной остается гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя.
Сейчас пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается только в том случае, если родитель, находясь в декретном отпуске, трудоустроен на неполный день. По данным Минтруда, в прошлом году ежемесячное пособие получали почти 1,7 млн человек, из которых только 8,4% были трудоустроены на неполный рабочий день.
Поправки были разработаны после того, как президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа 16 июня предложил распространить выплату пособий по уходу за детьми-инвалидами на частично занятых людей. Сейчас же такие выплаты предоставляются в том случае, если родители не работают. Также он он отметил, что единое детское пособие, положенное семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека, должно выплачиваться вне зависимости от того, как изменился доход семьи.