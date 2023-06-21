Газета
Общество

Минтруд подготовил поправки о выплатах по уходу за ребенком для работающих мам

Ведомости

Минтруд России подготовил поправки, в соответствии с которыми родители продолжат получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

У женщин также появится возможность выйти на работу во время декретного отпуска. При этом в Минтруде подчеркнули, что неизменной остается гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя.  

Сейчас пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается только в том случае, если родитель, находясь в декретном отпуске, трудоустроен на неполный день. По данным Минтруда, в прошлом году ежемесячное пособие получали почти 1,7 млн человек, из которых только 8,4% были трудоустроены на неполный рабочий день. 

Ранее по теме: Эксперты оценили стоимость и охват анонсированных Путиным мер соцподдержки

Поправки были разработаны после того, как президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа 16 июня предложил распространить выплату пособий по уходу за детьми-инвалидами на частично занятых людей. Сейчас же такие выплаты предоставляются в том случае, если родители не работают. Также он он отметил, что единое детское пособие, положенное семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека, должно выплачиваться вне зависимости от того, как изменился доход семьи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных