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Общество

СМИ сообщили о задержании бывшего российского банкира на севере Кипра

Ведомости

На Северном Кипре арестовали россиянина Станислава Митруши, который находится в списке разыскиваемых Интерполом. Об этом сообщило местное издание CyprusMail со ссылкой на полицию.

Россиянин жил в деревне Трикомо, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Последний раз он въехал в республику в 2018 г., используя поддельный албанский паспорт. На Северном Кипре у него много недвижимости. Он также имел вид на жительство. В доме россиянина провели обыск, в ходе которого нашли более 150 000 фунтов стерлингов и $120 000 наличными.

Уточняется, что мужчина был задержан.

Российские СМИ пишут, что речь идет о бывшем банкире Станиславе Митрушине – экс-председателе совета директоров банка «Советский». В 2018 г. МВД объявило его в международный розыск, также он заочно арестован. В его отношении было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а объем хищения оценивался в сумму свыше 2 млрд руб.

Банк «Советский» проходил санацию три раза. В итоге в июле 2018 г. ЦБ отозвал лицензию у банка. До санации в 2015 г. основным владельцем «Советского» был отец Станислава Митрушина – Владимир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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