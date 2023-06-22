СМИ сообщили о задержании бывшего российского банкира на севере Кипра

Россиянин жил в деревне Трикомо, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Последний раз он въехал в республику в 2018 г., используя поддельный албанский паспорт. На Северном Кипре у него много недвижимости. Он также имел вид на жительство. В доме россиянина провели обыск, в ходе которого нашли более 150 000 фунтов стерлингов и $120 000 наличными.