СМИ сообщили о задержании бывшего российского банкира на севере Кипра
На Северном Кипре арестовали россиянина Станислава Митруши, который находится в списке разыскиваемых Интерполом. Об этом сообщило местное издание CyprusMail со ссылкой на полицию.
Россиянин жил в деревне Трикомо, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Последний раз он въехал в республику в 2018 г., используя поддельный албанский паспорт. На Северном Кипре у него много недвижимости. Он также имел вид на жительство. В доме россиянина провели обыск, в ходе которого нашли более 150 000 фунтов стерлингов и $120 000 наличными.
Уточняется, что мужчина был задержан.
Российские СМИ пишут, что речь идет о бывшем банкире Станиславе Митрушине – экс-председателе совета директоров банка «Советский». В 2018 г. МВД объявило его в международный розыск, также он заочно арестован. В его отношении было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а объем хищения оценивался в сумму свыше 2 млрд руб.
Банк «Советский» проходил санацию три раза. В итоге в июле 2018 г. ЦБ отозвал лицензию у банка. До санации в 2015 г. основным владельцем «Советского» был отец Станислава Митрушина – Владимир.