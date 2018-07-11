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Экс-председатель совета директоров банка «Советский» объявлен в международный розыск

МВД объявило в международный розыск бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Митрушина объявили в федеральный розыск и заочно арестовали в понедельник, 9 июля. Источники РБК и ТАСС рассказывали, что скоро его объявят в международный розыск.

ТАСС сообщает, что в отношении Митрушина возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Это наказывается лишением свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Следствие предполагает, что с 2013 по 2015 г. бывшие руководители и топ-менеджеры банка похитили у банка крупную сумму денег. Организатором мошеннической схемы является Митрушин, ссылается ТАСС на данные предварительного расследования.

Банк «Советский» проходил санацию три раза. В 2015 г. его финансовым оздоровлением занялся «Российский капитал», находившийся на тот момент под контролем АСВ. Затем его начал санировать Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев у него самого начались проблемы, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года регулятор объявил, что забирает банк в ФКБС. В июле ЦБ отозвал лицензию у «Советского».

До санации в 2015 г. основным владельцем «Советского» был отец Станислава Митрушина – Владимир. РБК писал, что Митрушин-младший фигурирует в деле основателя «Конверс груп» Владимира Антонова. Они могли действовать как сообщники, уточняет издание.