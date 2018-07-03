ЦБ отозвал лицензию у санируемого банка «Советский»

Банк проходил санацию трижды Евгений Егоров / Ведомости

Центробанк решил передать часть обязательств и активов санируемого Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) банка «Советский». Об этом регулятор объявил во вторник и отозвал у банка лицензию.

«Советский» передаст обязательства перед кредиторами первой очереди, куда входят вкладчики-физлица, а также второй очереди (включают требования о выплате выходных пособий, заработных плат и др.), сообщил ЦБ. Обязательства перед третьей очередью, куда входят требования компаний, державших средства на счетах в банке, передаваться не будут. Эти требования регулятор оценил в 0,1 млрд руб. и указал, что выяснял, по какой причине компании обслуживались в банке, и пришел к выводу, что счета они закрыть не могут.

Конкурс на приобретение обязательств «Советского» проведет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

О том, что ЦБ рассматривает вариант передачи обязательств «Советского», ранее рассказывали три источника «Ведомостей». Заниматься санацией банка смысла нет, отмечали два собеседника: санировать уже особо нечего.

Банк проходил санацию трижды. Еще в 2015 г. банк его финансовым оздоровлением занялся «Российский капитал», находившийся на тот момент под контролем АСВ. Затем санацией «Советского» занялся Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года регулятор объявил, что забирает банк в ФКБС.

У «Советского» нет достаточного объема качественных активов, чтобы передать обязательства перед вкладчиками – их у банка около 37,2 млрд руб. Активов при этом у «Советского» на 9,7 млрд руб. Все остальное – просроченные кредиты на 33 млрд руб. В сообщении ЦБ не раскрыл, как будут передаваться активы.

Ранее собеседники «Ведомостей» указывали, что возможен вариант предоставления средств ЦБ, но тогда речь будет фактически идти о том, что регулятор эти деньги подарит банку, который будет готов забрать передаваемое имущество и обязательства. В законе о банкротстве сказано, что ЦБ или АСВ могут оказать финансовую помощь приобретателю. Так, они могут компенсировать банку, забравшему имущество и обязательства, активы ненадлежащего качества – в случае их возврата. Обратно вернуть активы можно не позднее чем через год, сказано в законе. В этом случае АСВ либо ЦБ встанут в первую очередь кредиторов – в случае ликвидации банка, отдавшего активы и обязательства. Кроме того, ЦБ либо АСВ могут предоставить банку, забирающему активы, заем на срок не более пяти лет. В случае санации банка и урегулирования его обязательств АСВ может профинансировать это за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов.

Похожие сделки уже проводились: Пробизнесбанк (но уже после отзыва лицензии) в 2015 г. передал средства вкладчиков на 25 млрд руб. и активы банка на аналогичную сумму Бинбанку – он выиграл конкурс АСВ. Передавались и активы «Мой банк. Ипотека». Причем тогда в условиях конкурса было указано, что критерием отбора приобретателя будет наименьшая сумма оказания финансовой помощи в виде займа со стороны АСВ. Обязательства «Мой банк. Ипотека» на 3,2 млрд руб. были переданы «Российскому кредиту», затем ЦБ отозвал лицензию у «Мой банк. Ипотека».

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.