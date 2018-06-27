ЦБ может передать активы и обязательства «Советского» другому банку
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Центробанк решает, как поступить с уже трижды санированным банком «Советский». Еще в 2015 г. банк попал на санацию. Сначала его финансовым оздоровлением занялся «Российский капитал», находившийся на тот момент под контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Затем санацией «Советского» занялся Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года регулятор объявил, что забирает банк в Фонд консолидации банковского сектора.
На этом история «Советского» может и оборваться – ЦБ обсуждает вариант передачи части активов и обязательств банка другой кредитной организации. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, а также два человека, знающих это от регулятора. По словам собеседников «Ведомостей», обсуждается вариант передачи средств кредиторов первой очереди «Советского», т. е. его вкладчиков, вместе с активами на сопоставимую сумму. Из отчетности банка на 1 мая следует, что он привлек около 37,2 млрд руб. от населения.
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