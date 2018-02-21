ЦБ забрал себе еще один банк

«Советский» стал четвертым банком, санацией которого занимается сам регулятор PhotoXPress

В Фонде консолидации банковского сектора, подконтрольном Центробанку, пополнение: в среду вечером регулятор объявил о вводе в банк «Советский» временной администрации управляющей компании фонда. Одна из ее первоочередных задач – проведение анализа финансового положения банка «с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства».

«Советский» стал четвертым банком, санацией которого занимается сам регулятор. В августе прошлого года ЦБ забрал в Фонд консолидации «ФК Открытие» и его группу, в сентябре – Бинбанк и его группу, а в декабре – Промсвязьбанк.

Для «Советского» это будет третья санация. Первый раз на санацию банк попал в 2015 г. – тогда финансовым оздоровлением банка занялся «Российский капитал» (на тот момент был подконтролен Агентству по страхованию вкладов, АСВ). Затем санацию «Советского» продолжил Татфондбанк – в марте 2016 г. он купил 99,99% его акций. Но буквально через несколько месяцев проблемы начались у самого Татфондбанка – о его финансовом оздоровлении стали просить чиновники из Татарстана. ЦБ долго раздумывал, но в декабре 2016 г. все же ввел в Татфондбанк временную администрацию, а позже отозвал у него лицензию. Так «Советский» вновь оказался без инвестора. Без санатора остался и Тимер-банк (бывший «БТА-Казань»), финансовым оздоровлением которого также занимался Татфондбанк.

Полгода ожидания

Судьба «Советского» и Тимер-банка оставалась неизвестной около полугода. Но с середины 2017 г. ЦБ и АСВ начали обсуждать передачу банка в Фонд консолидации, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ. В ноябре 2017 г. замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил «Ведомостям», что решение о том, что «Советский» и Тимер-банк окажутся в фонде, принято, «но четких сроков пока нет».

В среду вечером ЦБ опубликовал приказ о прекращении функций временной администрации АСВ в Тимер-банке «в связи с окончанием срока полномочий». В декабре 2017 г. ЦБ объявил, что санацией Тимер-банка займется банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).

Финансовое оздоровление «Советскому» необходимо – после краха Татфондбанка дыра в нем разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» летом прошлого года банкир, занимающийся санацией, и человек, близкий к ЦБ. Это было связано с тем, что около 28 млрд руб. активов «Советского» были размещены в Татфондбанке, и после его краха эти деньги стали фактически невозвратными.