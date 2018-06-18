Российский банковский сектор в мае получил убыток 10 млрд рублей

Скорее всего, он связан с убытками санируемых регулятором банков

Начало санации с участием ФКБС привело к существенному доформированию резервов в нездоровых банках, объясняет ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

В мае российские банки получили убыток 10 млрд руб., сообщил ЦБ, за пять месяцев 2018 г. прибыль сектора составила 527 млрд руб., почти на 20% меньше, чем за пять первых месяцев 2017 г.

На прибыль системы повлияли банки, проходящие финансовое оздоровление в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), говорится на сайте ЦБ. С поправкой на нездоровье прибыль сектора за январь-май составила бы 717 млрд руб.

В прошлом году ЦБ решил санировать Промсвязьбанк, Бинбанк, Рост-банк, ФК «Открытие», «Траст» и др., в этом году – Азиатско-Тихоокеанский банк и «Советский».

Начало санации с участием ФКБС привело к существенному доформированию резервов в нездоровых банках, объясняет ЦБ. Резервы банков выросли за январь-май на 5,7% и достигли 7,3 трлн руб.

В последний раз сектор получал убыток в декабре 2017 г., тогда он составил 80 млрд руб. и был связан с разовым доформированием резервов на возможные потери по проблемным активам банков, санируемых в ФКБС.

«Статистика ЦБ неудивительна, поскольку, по нашей оценке, банковский сектор должен создать еще около 500 млрд руб. резервов, значительная часть из них приходится на санируемые банки», – говорит аналитик АКРА Кирилл Лукашук. Оценка активов и создание резервов занимает время, объясняет он, и этот процесс еще будет оказывать эффект на банковскую систему.

За весь 2018 г., прогнозирует S&P, прибыль сектора составит 1,2-1,3 трлн руб. Данные за пять месяцев пока подтверждают этот прогноз – даже с учетом формирования резервов банками, находящимися на санации, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко.

ЦБ указывает, что из-за совершенствования систем управления рисками в банках выросло качество кредитов населению. Размер плохих кредитов снизился в абсолютном выражении, кроме того, констатирует ЦБ, доля просроченной задолженности в розничном портфеле приблизилась к показателю начала 2015 г. Доля просроченных кредитов за пять месяцев в розничном портфеле снизилась с 7% до 6,3%, правда, в корпоративном, наоборот, выросла с 6,4% до 6,8%.

Кредит компаниям за январь-май вырос на 1,2% (без учета валютной переоценки) и достиг 31,2 трлн руб., физическим лицам – на 7,2% и достиг 13 трлн руб.

Вклады населения выросли за пять месяцев на 1,4%, теперь это 26,7 трлн руб. Депозиты и средства организаций на счетах в банках в январе-мае уменьшились на 0,8% и составляют 25,4 трлн руб. – в мае был приток на 0,4%.

Крупнейшие санации банков