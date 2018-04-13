Суд арестовал банкира Владимира Антонова

Следствие просило арестовать Антонова, так как он может скрыться и оказать давление на свидетелей, сообщил «Интерфакс» Данила Шостак/ТАСС

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал известного банкира Владимира Антонова, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Банкиру предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере – выводе 150 млн руб. из банка «Советский».

Антонов – бывший акционер литовского банка Snoras, экс-владелец английского футбольного клуба «Портсмут» – был задержан 11 апреля, сообщали РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По мнению следствия, в 2015 г. Антонов участвовал в выводе средств из банка «Советский». Руководство банка 8 октября открыло компании-пустышке «Сервис» необеспеченную кредитную линию на 150 млн руб. под 18% годовых, следует из пресс-релиза. Срок погашения кредита – 5 октября 2018 г. Деньги были выведены через подконтрольные бизнесмену организации и похищены, говорила ранее представитель МВД Ирина Волк (она не уточняла имя задержанного).

Ранее о каких-либо связях Антонова с «Советским» не сообщалось. С 2015 г. банк проходит процедуру финансового оздоровления: сначала санатором «Советского» был «Российский капитал», затем – Татфондбанк. В итоге в феврале 2018 г. ЦБ объявил о переходе банка в Фонд консолидации банковского сектора.

Следствие просило арестовать Антонова: он может скрыться и оказать давление на свидетелей, передавал «Интерфакс». Более того, по мнению следствия, у бизнесмена есть поддельный паспорт на имя гражданина Латвийской республики Андерса Брукса с фотографией Антонова. Банкир наличие поддельного паспорта отрицал: «В Латвийской республике у меня был большой банк и большой бизнес. По меньшей мере было бы глупо иметь поддельный документ в Латвийской республике, обладая там существенной собственностью и бизнесом». На вопрос судьи о месте работы подозреваемый ответил, что работает в должности советника акционера международной группы компаний «Третий Рим». По словам следователя, официальных подтверждений этому факту нет.

Это не единственное дело в отношении Антонова: его и еще одного бывшего акционера банка Snora, Раймондаса Баранауска, заочно судят в Латвии – оба партнера находятся в России. Их обвиняют в хищении средств банка на 565 млн евро, подделке документов, ведении черной бухгалтерии и злоупотреблении служебным положением.

Банк Snoras был принудительно национализирован в 2011 г.: Банк Литвы недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд). По словам президента страны Дали Грибаускайте, «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества». Антонов же с национализацией согласен не был. В Snoras «вломилась группа иностранных товарищей <…> и выключила его из розетки. Абсолютно нормально работающий, прибыльный банк», говорил он в интервью «РИА Новостям».

До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка. Затем он продал свою долю подчиненному, а в 2013 г. банк лишился лицензии.

Банкир пытался вернуться в банковский бизнес, рассказывали ранее источники «Ведомостей»: с января прошлого года он контролировал банк «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк) и планировал купить «Русский международный» (РМБ). Однако в августе 2017 г. Центробанк отозвал лицензию РИА-банка, а в сентябре – РМБ.

Дозвониться до Антонова «Ведомостям» не удалось.